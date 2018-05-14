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'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

Tepe Nautilus’un Anneler Günü’nde düzenlediği “Tepe’de Sohbet” etkinliğinde sevenleriyle bir araya gelen Pınar Altuğ Atacan ve Ceyda Düvenci anneliklerini ve mutlu evliliğin sırlarını anlattı.

'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

Ceyda Düvenci “Üç çocuk istiyorum”

Çocuk gelişimi alanında eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, “Gelecek sene de psikoloji okuyacağım. İyi bir psikolog olmak istiyorum. 45 yaşımdan sonra özel durumda olan annelerin psikolojilerine destek vermek istiyorum” dedi. Düvenci; “Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli olmadığımız zamanlar nasıl olacak planlayarak geçiyor” dedi.

Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Eşi Bülent Şakrak’la olan ilişkisini şu sözlerle anlattı:Melisa her zaman benim iki babam var diyor. Bülent de Melisa’nın en iyi arkadaşı olmayı talep etti, “İleride size söyleyemediklerini bana söylesin istiyorum” dedi. Melisa 5 yaşındaydı… Bülent’in üzerinde o gün kamuflaj bir pantolon vardı. Melisa ona baktı ve “sen benim bundan sonra asker babam olur musun” dedi. Bülent arabayı E5’te kenara çekti ve 10 dakika ağladı. Melisa, " O benim Bülent Babam o benim Engin Babam" dedi ve birbirinden ayırmadı.

Pınar Altuğ “Çocuğumu yanımdan hiç ayırmadım”

Hayatta yaptığım en güzel şey kızım Su diyen Pınar Altuğ; “Çocuğun gelişimi açısında iki yaş çok önemlidir. Su, iki yaşına gelinceye kadar onu yanımdan hiç ayırmadım. Nereye gittiysem set, toplantı her yere benimle birlikte geldi” dedi. Kısa süre önce evliliklerinin 10’uncu yılını kutlayan Altuğ, “En zor zamanlarda eşim “Benim seninle geçinmeye gönlüm var” der. Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış” dedi.

Altuğ, “16 yıldır dizide olduğum için çok mutluyum ama bu sezon artık 44. bölümde sezon arası vereceğiz. Yapımcılar düşünürse sinema filmi yapmak istiyorum” dedi.

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Bülent Şakrak' ceyda düvenci

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