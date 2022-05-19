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Bülent Arınç'tan çok konuşulacak '19 Mayıs' mesajı

19.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, sosyal medyadan paylaştığı '19 Mayıs' mesajında gençlerin güveninin kalmadığını belirterek "Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir." dedi.

Bülent Arınç'tan çok konuşulacak '19 Mayıs' mesajı

Uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan, bir dönem de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevini üstlenen eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaştığı 19 Mayıs mesajında Arınç gençlerin güvenin kalmadığını vurguladı.

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Arınç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:

"Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum.

Bu kıymetli günün gençlere armağan edilmiş olması hasebiyle gençlerimiz hakkında birkaç konuya değinmek istiyorum. Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan muzdarip olduğunu fark ettim.

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"EN TEMEL NEDEN İŞSİZLİKTİR"

Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir.

"GENÇLERİN KAYGILARINI GİDERMEK İÇİN POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ"

Türkiye, evlatlarına gelecekte kavuşacakları muhtemel bir refah vaat etmeyi terk etmeli ve ivedilikle gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretmelidir.

Dünyanın küreselleşerek küçüldüğü ve her an her yerden haberdar olabildiğimiz bu dönemde gençlerimiz farklı coğrafyalarda yaşayan çağdaşlarının sahip olduğu her imkâna kolaylıkla erişebilmelidir.

Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis edilmelidir. Beyin göçünün önüne geçecek girişimci ve akademik destekler hayata geçirilmelidir.

"FİKİRLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLECEKLERİ BİR İKLİM YARATILMALIDIR"

Hepsinden önemlisi gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalıdır. Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı, endişe gütmemelidir.

Bu ortamı tesis etmek bizlerin ülkemizi müreffeh bir medeniyet seviyesine eriştirmede en büyük dayanağımız olan gençlerimize borcumuzdur."

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