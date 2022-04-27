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Bülent Arınç’tan dikkat çeken ‘adalet’ çıkışı!

27.04.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, dikkat çeken ‘adalet’ mesajları paylaştı. Gezi Parkı davasında çıkan kararların tartışıldığı bugünlerde Arınç, "Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç’tan dikkat çeken ‘adalet’ çıkışı!

Yaptığı eleştirilerle sık sık gündem olan TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi AK Partili Bülent Arınç, açıklamalarda bulundu.

Maide Suresi’ni paylaşan Bülent Arınç, “Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır” dedi.

Arınç’ın paylaştığı mesajlar şu şekilde:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide/8)

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Bir başka Ayet-i Kerime’de ise şöyle şöyle zikrediliyor:

‘Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar.’ (Nahl/90)

‘Adl’ sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir.

Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur. Normatif hukuk kuralları da, inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar.

Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin.”

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