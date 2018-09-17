Bülent Ersoy'a yılanlı paylaşımı sildiren Nur Yerlitaş'ın fotoğrafı mı oldu?

Geride bıraktığımız hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek satırlar içeren paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy sürpriz bir şekilde bu paylaşımı kaldırdı.

Bir yılan fotoğrafının üzerine yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son derece ağır ifadeler kullanan Bülent Ersoy, ‘Bu satırlar Demet Akalın’a mı?’ şeklindeki soruları yalanlamış ve onu kast etmediğini söylemişti. Ersoy’un bu satırları gönderdiği kişiyse yüksek ihtimalle uzun bir süre sahne kıyafetlerini emanet ettiği modacı Nur Yerlitaş…

İşte Bülent Ersoy’un hesabından sildiği o satırlar:

“Sahte dost; Sabun gibisin! El yüz yıkar gibi görünüp ayak kaydırıyorsun! Ama… O sabuna şimdi sen bastın! Ve zamanında hırsız ilan ettiğin yalakalar ve ‘kalemlerini kırdım' dediklerinle, başbaşa yapayalnız kaldın tek başına! Çünkü vefan eksik ve de nankörsün! Geç de olsa ben de def edip attım şükürler olsun ki seni hayatımdan; veda mektubumu dahi yazmadan… Şimdilik ismini deşifre etmiyorum.”

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Bülent Ersoy’un yaptığı paylaşımı bir süre sonra kaldırması kafaları karıştırdı, modacı Nur Yerlitaş’ın ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşmasının üzerine Ersoy’un ağır ifadeler içeren o satırları silmesi Divanın duygularının daha ağır bastığını ve görüntülerin sonrasında paylaşımını sildiği düşünülüyor.