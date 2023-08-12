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Bülent Ersoy Barbie akımına son noktayı koydu! Sosyal medyanın diline düştü

12.08.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diva Bülent Ersoy, sahne tarzıyla olay oldu. Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Ersoy son konserine Barbie akımına uyarak çıktı. Akıma son noktayı koyan Ersoy, sosyal medyanın diline düştü.

Bülent Ersoy Barbie akımına son noktayı koydu! Sosyal medyanın diline düştü

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan Barbie filminin ardından pembe renkli kıyafetler, eşyalar ve makyaj tonları viral oldu. Ünlü isimler tek tek bu akıma uyarak pozlar verdi. Bülent Ersoy da bu akımdan geri kalmadı. Usta sanatçı son konserine tepeden tırnağa kadar pembeler içinde çıktı.

Sahne kıyafetleri ve ağır makyajlarıyla her daim adından söz ettiren Bülent Ersoy, dün akşamki konserine de peruğundan tırnaklarına kadar pembeye bürünerek çıktı.

Barbie kolyesi de takan Diva, sahnede peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Ersoy'un pembeler içindeki hali kısa sürede sosyal medyada gündem olunca "Akıma son noktayı koydu" yorumları yapıldı.

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Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafı paylaşan Bülent Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" demişti.

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Bülent Ersoy sahne kıyafetleri

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