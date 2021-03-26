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Bulgaristan ile Rusya arasındaki "casusluk skandalı" yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor

26.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan’da, 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde devam eden kampanya sürecinde, 19 Mart'ta Rusya ile patlak veren "casusluk skandalının" ardından ikili ilişkilerdeki gerginlik sürüyor.

Bulgaristan ile Rusya arasındaki "casusluk skandalı" yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor

Para karşılığı Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine, Bulgaristan’ın silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve ülkenin NATO ile ilişkileri konusunda bilgi satmakla suçlanan 6 Bulgar vatandaşından oluşan şebekenin 5 üyesinin gözaltında kalmaları kararlaştırıldı.

GÖZALTINDA KALMALARINA HÜKMEDİLDİ

Bulgaristan Askeri Temyiz Mahkemesi’nde bugün görülen davada şebeke lideri İvan İliev ve diğer 4 şüphelinin gözaltında kalmalarına, suçunu itiraf edip ifade veren diğer üyenin ise tutuksuz yargılanmasına hükmedildi. Savcılık makamının, 6 ay takip altında tutulan şebekenin faaliyetlerine ilişkin mahkemeye sunduğu 44 ciltlik kanıtlara 4 cilt belge daha eklendi.

Duruşmada, Bulgar askeri istihbaratında görev yapmış şebeke lideri İliev’in askeri polis takibinden kaçarken Rusya Federasyonunun Sofya Büyükelçiliğine sığınmaya çalıştığı açıklandı. Duruşmada verilen bilgilere göre, İliev, Bulgar askeri istihbaratında göreve başlamadan önce eski Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde bu ülkede eğitim gördü.

Şebekenin topladığı bilgileri Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğine bizzat götüren İliev’in eşi Galina İlieva’nın ise SSCB İstihbarat Genel Müdürlüğünün (GRU) eski personeli olduğu aktarıldı. Şebekenin üyeleri arasında Bulgaristan Savunma Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdür Yardımcısı Petar Petrov, Parlamento Gizli Belge Arşiv Müdürü Lübomir Medarov ve Askeri İstihbarat subayı Dimitar Vlahov de yar alıyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 19 Mart’ta düzenlenen operasyonla Rusya lehine casusluk yapmakla suçlanan 6 Bulgar gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı şebeke üyelerinin iş yerlerinde gizli belge kopyalama çalışmalarını, Rus istihbarat görevlileri ile temaslarını kanıtlayan görsel sunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Siyika Mileva operasyonla yakalanan örgütün başındaki kişinin eski üst düzey askeri istihbarat yetkilisi olduğunu ve Moskova'da eğitim gördüğünü aktarmıştı. Mileva, Savunma Bakanlığında gizli bilgilere erişimi olan personelle irtibat kurduğu belirtilen bu kişinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki diplomatlarla özel temaslarını belgeleyen görüntü ve ses kayıtlarının bulunduğunu söylemişti.

RUSYA'NIN TEPKİSİ

Olayı daha önce "Bulgaristan’ın giriştiği cadı avı" olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya-Bulgaristan ilişkilerinin bozulmasından Bulgaristan vatandaşlarının hiçbir yararı olamaz.” dedi.

Zaharova, Moskova’da düzenlediği haftalık brifingde Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bazı Bulgar politikacılar, casusluk meselesini kendi gündemini oluşturmak üzere malzeme olarak kullanıyorlar. Bulgaristan vatandaşları ise bu gibi 'sözde' politikacılarına şunu sormalı: 'Madem ki Bulgar halkı yararına çalıştığınızı iddia ediyorsunuz, Rusya ile ikili ilişkilerimizi bozup bundan dolayı hiçbir yarar sağlayamayacağınızı düşünmüyor musunuz?'"

SON 2,5 YILDA 7 RUS DİPLOMAT BULGARİSTAN'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat Komutanlığı ve Parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 22 Mart'ta ülkede Rusya Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmiş, iki diplomatın Bulgaristan’ı terk etmesi için 72 saat süre verildiğini bildirmişti.

Diplomatların birinin verilen sürede ülkeden ayrıldığı, Kovid-19 virüslü olan diğer diplomatın da 14 günlük karantina süresinin tamamlayarak Rusya'ya gideceği açıklanmıştı. Bu iki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan’ın son 2,5 yılda ülkede casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya

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