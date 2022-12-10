Bulgarlar, Edirne'ye yılbaşı ve kışlık alışveriş için akın ettiler! "Her türlü ürünü alıyorlar"

Bulgarlar alışveriş için akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye’ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, yılbaşı öncesi gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı.

Edirne’ye gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı, pazarda alışveriş yaptı.

Tezgahları didik didik eden Bulgarlar kent merkezinde yoğunluk oluşturuyor. Bulgar turist yoğunluğu Edirneli esnafın da yüzünü güldürdü.

"HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ ALIYORLAR"

Bulgarların nerdeyse bütün kışlık alışverişlerini Edirne’den karşıladıklarını ifade eden esnaflardan Mustafa Ay, “Bulgar vatandaşların Edirne’ye gelmesinden dolayı çok memnunuz. Çerez, deterjan, elbise gibi her türlü ürünü alıyorlar, bizde bu durumdan faydalanıyoruz” dedi.

"GEZMEYE VE ALIŞVERİŞE GELİYORUZ"

Bulgaristan’ın Filibe kentinden Edirne’ye alışverişe gelen Elvan Cemil, “Gezmeye ve alışveriş yapmaya geliyoruz. Uygun gördüğümüz her şeyi alıyoruz. Zeytin baklava gibi birçok ürün aldık” derken Rumen Dimitrov ise, “Edirne’yi çok seviyoruz. Yine geleceğim” ifadelerine kullandı.