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Cepleri dolu gelip her şeyi satın alıyorlar! Gürcistan’dan alışveriş akını… “550 dolara satacağım” Edirne’den sonra yeni adresleri orası

07.12.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş için Edirne'ye akın akın gelen yabancıların görüntüleri hafızalardan silinmezken yabancılara yeni bir durak daha çıktı. Özellikle Gürcistan, Ermenistan ve Romanya'dan gelen yabancıların artık İstanbul'u da tercih ettiği öğrenilirken cepleri dolu olarak otobüslerden indikleri ve bavullarını doldurup aynı gün geri döndükleri ifade edildi. 400 dolarlık alışveriş yaptığını söyleyen bir Gürcü, bunları ülkesinde 550 dolara satacağını söyledi. Bir başka yabancı ise "Her şeyi alıyorum" dedi.

Cepleri dolu gelip her şeyi satın alıyorlar! Gürcistan’dan alışveriş akını… “550 dolara satacağım” Edirne’den sonra yeni adresleri orası

Türk vatandaşlarının son dönemlerde alışkın olduğu üzere yabancılar alışveriş yapmak için sık sık Edirne'ye akın ediyorlardı. Ancak yabancıların Edirne'nin ardından artık yeni bir durakları daha olduğu görüldü. Yabancılar artık alışveriş için İstanbul'a da geliyorlar. Laleli'deki uluslararası yolcu otogarına boş valizlerle gelen yabancıların ülkelerine dolu valizlerle döndüğü görüldü. İşte Gürcistan, Romanya ve Ermenistan'dan Türkiye'ye alışveriş akını ile ilgili detaylar...

"550 DOLARA SATACAĞIM"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; konuyla ilgili röportaj yapılan bir yabancı; semaver, örtü, masa örtüleri aldığını söyledi. Toplamda 400 dolar harcadığını söyleyen şahıs, Gürcistan’da bunları 550 dolara satacağını belirtti.

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Vatandaşlar ise büyük sirkülasyon olduğunu belirtti.

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GÜRCİSTAN, ROMANYA, ERMENİSTAN... HER GÜN 25 OTOBÜS!

Yabancıların İstanbul'a boş bavullarla geldikleri, bu bavulları doldurup geri döndükleri görülüyor. Edirne'deki manzaralara son dönemde herkes alışmış olsa da artık benzer görüntüler İstanbul'da da yaşanıyor. Özellikle Türkiye'ye alışveriş için Gürcistan, Romanya ve Ermenistan’dan yabancı akını oluyor.

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Her gün Laleli’deki uluslararası yolcu otogarına 25 otobüs geldiği belirtildi. Otobüsten inenin alışverişe çıktığı ifade edildi.

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"HER ŞEYİ ALIYORUM"

Alışveriş yapanlardan bir başka kişi ise “Laleli, Beyazıt… Her şeyi alıyorum. Tekstil var, her şey var” şeklinde konuştu.

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"CEPLERİ DOLU OLARAK OTOBÜSTEN İNİP CEPLERİ BOŞ AMA BAGAJLARI DOLU OLARAK GERİ DÖNÜYORLAR"

Bir başka vatandaş ise yabancıların sabahları cepleri dolu olarak otobüsten indiklerini, akşam ise cepleri boş olarak ama otobüslerin bagajları dolu olarak ülkelerine geri döndüklerini söyledi.

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Yabancıların boş bavullarla gelip hepsini de tıka basa doldurdukları ifade edilirken taşıyamayanların da bunun için kamyonet tuttuğu belirtildi. Otogara onlarca kamyonet girip çıkarken hepsinin de bavul ve çuvallarla dolu olduğu görüldü.

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"TÜRKİYE'DE DAHA UCUZ"

Alışveriş için gelen yabancılar arasında sadece bavul ticareti yapan yok. İhtiyaçlarını almaya İstanbul’a gelen de var. Bununla ilgili konuşan bir yabancı ise “Çünkü bazı ürünler Türkiye’de daha ucuz, Gürcistan’da çok pahalı. Cips, ayran, spagetti, yoğurt… Gürcistan’da bunlar pahalı” dedi.

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Temizlik ürünlerine de taleplerinin fazla olduğu belirtildi. Alışverişini yapıp bavulunu dolduranın aynı gün ülkesine döndüğü ifade edildi.

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Edirne İstanbul Gürcistan alışveriş dolar laleli otobüs

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