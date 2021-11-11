Bunlar tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımı önerileri

Yemek takımları, birbirinden farklı renk ve desenleriyle sofralarımıza oldukça şık bir görüntü katıyor. Misafirlerini ağırlarken veya kendi yemek masalarını hazırlarken en şık sofraları kurmak isteyenler de yemek takımı seçimine oldukça önem veriyor. Seçimlerde etkili olan noktalardan biri de fiyatları. Genellikle yüksek fiyatlara satılan yemek takımlarının arasında neyse ki herkesin erişebileceği seçenekler de bulunuyor. İşte yeni yemek takımı almak isteyenler için 500 TL altına yemek takımı önerileri...

1. Deniz mavisini masasına taşımak isteyenlere: Karaca Marianna Yemek Takımı

Karaca Marianna, akşam yemeklerinizin baş tacı olacak bir tasarıma sahip. Porselen tabakların üzerine işlenen ve okyanus mavisiyle harmanlanan zarif desenleriyle görenleri büyülüyor. Yemek masalarınıza asil duruşuyla zenginlik katan bu takım, 6 kişilik kapasitesiyle misafir ağırlarken de size eşlik ediyor. Servis tabağı, çukur tabak, pasta tabağı ve kase bulunduran yemek takımı, misafirlerinize ve kendinize sade ama eksiksiz sofralar hazırlamanızda size yardımcı oluyor.

Siz de "Okyanusun huzurunu masama taşımak istiyorum" diyorsanız, Karaca Marianna yemek takımına sahip olmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

2. "Nerede o eski sofralar?" diyenlere: Keramika Retro Yemek Takımı

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Keramika'nın retro yemek takımı, akşam yemeklerinde eski günlerin tadını arayanlara özel tasarımıyla karşımıza çıkıyor. İşin ustaları tarafından tasarlanan yemek takımı, günümüzün modern anlayışı ile eskinin sıcaklık ve samimiyetini birleştiriyor. Pasta tabağı, yemek tabağı, servis tabağı ve kaseden oluşan 24 parçalık setiyle 6 kişiyi rahatlıkla ağırlamanızı sağlıyor. Keramika'nın retro yemek takımı, tasarımında kullanılan geçmişe ait desenler, solmayan renkler ve sağlıklı materyalleri ile mutfaklarınızın vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

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3. Masalarını en mütevazı şekilde donatmayı sevenlere: Porland Humble Yemek Takımı

Porland Humble Yemek Takımı, yemek masalarını şık ama mütevazı göstermek isteyenler için hazırlandı. Porselen üzerine romantik esintiler katan desenlerle tasarlanmış olan yemek takımı, hem göze hem de ruha hitap etmeyi başarıyor. Günümüz teknolojilerini kullanarak işlenen desenler ömür boyu kullanımı garantiliyor. Bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve normal fırınlarınızda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu takım, 24 parçadan oluşuyor.

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4. Yemek kokusunu çiçek kokusuyla harmanlıyor: Gülhanile Bahar Çiçek Serisi Yemek Takımı

Gülhanile Bahar Çiçek Serisi'ne ait yemek takımı, baharın huzurunu yemeklerin sıcaklığıyla birleştirerek samimi masalar hazırlamak isteyenler için tasarlandı. Pembe tonları ve çiçek desenleriyle göze hitap eden yemek takımı, tam 24 parçayla da konforlu bir kullanım sağlıyor. Porselen çiçek dekorlu yemek takımı, masanıza romantik bir şıklık katıyor. İçerdiği parçalarla şık olmasının yanı sıra eksiksiz bir masa düzeni kurmanıza da imkan veriyor.

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5. Yemek masasından mavi yolculuğa: Karaca New Blue Odyssey Yemek Takımı

Karaca New Blue Odyssey Yemek Takımı'nı maviyi sevenlere bir hediye olarak sunuyor. Kenarları mavinin farklı tonlarında çiçeklerle donatılan tabaklar, orta kısmında bulunan görsellerle bir şölen yaratıyor. Sadece estetik tasarımıyla değil doğal yapısıyla da ön plana çıkan seri, kullanılan materyaller sayesinde yemeklerinizin sıcaklığını uzun süre koruyor. Çatlamalara ve çizilmelere karşı dayanıklı malzemelerle üretilen yemek takımı, sizi yemek masası hazırlama yolculuğunda yalnız bırakmamayı amaçlıyor.

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6. Klasik tasarımlardan sıkılanlara: Keramika Kare Yemek Takımı

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Keramika Mat Krem Kare Yemek Takımı, yemek takımı denildiğinde akla gelen klasik formlardan sıkılanlar ve yenilik arayanlar için hazırlandı. Benzersiz kare formuyla yemek masalarınızı süsleyen takım; servis tabağı, yemek tabağı, pasta tabağı ve kase içeriğiyle size çorbadan tatlıya kadar eşlik ediyor. Krem rengi olarak sunulan yemek takımı; her renk masa örtüsü, çatal-bıçak takımı ya da meşrubat setiyle uyum sağlayarak şık bir masa hazırlamanıza yardımcı oluyor.

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7. Zamansız tepkileri modern görünümle harmanlayanlara: Tulü Porselen Reactive Yemek Takımı

Reactive Yemek Takımı, zamansız tasarımıyla ön plana çıkıyor. Her dönem rahatlıkla kullanılabileceğiniz tasarımıyla eskime derdini ortadan kaldırıyor. El dekoru olan tasarımı zamansız olmasının yanı sıra orijinal bir görüntü de katıyor. En büyük avantajlarından biri de pürüzsüz yüzeyi sayesinde tabakların lekelenmesini önlemesi. 24 parçalık servis tabağı, yemek tabağı, çorba kasesi ve pasta tabağından oluşan porselen takım, şık ve eksiksiz sofralar hazırlamanıza yardım ediyor.

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8. Ağaçlardan esinlenerek güçlü bir masa hazırlamak için Kütahya Porselen Nano Krem Yemek Takımı

Porselen denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Kütahya Porselen, markanın imajını yansıtan yemek takımı Nano Krem'i beğeninize sundu. Ağaç gövdesi görünümü verilmiş tabakları oldukça güçlü bir görünüm ortaya çıkarıyor. Servis tabağı, pasta tabağı, çukur tabak ve kase içeren set 24 parçadan oluşuyor ve misafirlerinizi ağırlayabilmeniz için oldukça ideal. Tasarımında kullanılan mavi renk ise hem desene hem de yemek takımına derinlik katıyor.

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9. Zarafetten vazgeçemeyenlere: Keramika Mat Beyaz Romeo Yemek Takımı

Tasarımında modern formları yansıtmaktan kaçınmayan Keramika, Romeo yemek takımıyla da bunu gösteriyor. Beyaz rengiyle asaletini gözler önüne sererken kenarlarında kullanılan ince işlemelerle zarif bir duruş sergiliyor. Özenle tasarlandığını her detayında belli eden yemek takımı, 24 parçalık bir setten oluşuyor. Sade bir kahvaltı veya şık bir akşam yemeğinde kullanabileceğiniz Romeo Yemek Takımı, sağlıklı materyalleri ile sizi her anlamda destekliyor. Ayrıca mikrodalga fırında kullanılabiliyor ve bulaşık makinesinde kolaylıkla temizleniyor.

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10. Siyahın gücünü yemek masasında da kullanmak isteyenlere: Luminarc Carine Noir Yemek Takımı



Özellikle siyah rengi sevenlerin dikkatini çeken yemek takımı, siyahı sevmeyenlere bile sevdirebilecek kadar güzel bir tasarımla beğeniye sunuluyor. Bu rengin güçlü duygularını tasarımına da yansıtan Luminarc, Carine Noir yemek takımıyla asil masaların baş tacı olmayı amaçlıyor. Her renkle harmanlanabilme potansiyeli olan siyah yemek takımı, sofranızda kullandığınız diğer elementlere kolaylıkla uyum sağlıyor. Luminarc'ın bu takımı yemek tabağı, çorba kasesi, servis tabağı ve pasta tabağı gibi parçalarla toplam 25 parçalık bir setten oluşuyor.

Siz de içtiğiniz çorbadan yediğiniz tatlıya kadar siyah rengin asaletini hissetmek istiyorsanız buyurun tıklayın!

