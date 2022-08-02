Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un konser görüntüleri sosyal medyada gündem oldu: Sanki uykudan uyanıp gelmiş gibiler

Ağrı'daki konserde hayranlarıyla buluşan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"YOLDAN GEÇERKEN BİR KONSER VERELİM DEMİŞ GİBİLER"

Cep telefonuyla çekilen ve TikTok'ta paylaşılan görüntüler kısa sürede yüz binlerce defa izlendi.

Sahneye şort ve terlikle çıkan şarkıcılara yorum yağdı. O anlar için 'Sanki uykudan uyanıp gelmiş gibiler, köşeye iki tabure bir sehpa atın da tavla oynayın bari, yoldan geçerken bir konser verelim demiş gibiler' gibi yorumlar yapıldı.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un gündem olan o görüntülerinde mikrofon provası yaptıkları da iddia edildi.





