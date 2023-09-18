Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı

Hande Erçel ile başrolde yer aldığı Bambaşka Biri ile ekrana dönen Burak Deniz özel hayatıyla gündeme geldi.

Didem Soydan ile son olarak aşk yaşayan Burak Deniz yeni aşka yelken açtı. İddialar göre; 2022 yılında Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik teklifinden kısa süre sonra ayrılık kararı alan Bestemsu Özdemir gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, 2.Sayfa’nın özel haberine göre aşk yaşıyor. Çift en son İtalya'da tatil yaptı.

Çift temmuz ayında da Bodrum'da samimi şekilde görüntülenmişti.

