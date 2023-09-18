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Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı

18.09.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı. 2.Sayfa’nın özel haberine göre çift en son İtalya'da tatil yaptı.

Hande Erçel ile başrolde yer aldığı Bambaşka Biri ile ekrana dönen Burak Deniz özel hayatıyla gündeme geldi.

Didem Soydan ile son olarak aşk yaşayan Burak Deniz yeni aşka yelken açtı. İddialar göre; 2022 yılında Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik teklifinden kısa süre sonra ayrılık kararı alan Bestemsu Özdemir gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

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Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, 2.Sayfa’nın özel haberine göre aşk yaşıyor. Çift en son İtalya'da tatil yaptı.

Ekran Alıntısı

Çift temmuz ayında da Bodrum'da samimi şekilde görüntülenmişti.

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Burak Deniz Didem Soydan erçel

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