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Burak Kut yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 01:06 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Burak Kut, 'Hoppa' isimli yeni single'ı için imaj değiştirdi.

Burak Kut yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Popçu Burak Kut, 'Hoppa' isimli yeni single’ını Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 31 Ağustos Cuma günü müzik tutkunlarının beğenisine sunuyor. 90'lı yıllarda yıldızı parlayan isimlerden olan Burak Kut yeni single'ıyla hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, single öncesinde imajını da değiştirdi.

burak kut

Söz ve müziği Burak Kut’a, düzenlemesi Mustafa Haybat’a ait 'Hoppa' parçası, hareketli ve enerji yüklü yapısı ile ünlü şarkıcının hayranlarına yaz sonu sürprizi.

Burak Kut, bugüne kadar 'Heyecanlıyım', 'Benimle Oynama', 'Bebeğim', 'Yaşandı Bitti', 'Tahtalara Vur', 'Sevgi Hırsızı', 'Komple' 'Ver Allah' gibi hitlere imzasını attı.

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