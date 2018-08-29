Burak Kut yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı!

Popçu Burak Kut, 'Hoppa' isimli yeni single’ını Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 31 Ağustos Cuma günü müzik tutkunlarının beğenisine sunuyor. 90'lı yıllarda yıldızı parlayan isimlerden olan Burak Kut yeni single'ıyla hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, single öncesinde imajını da değiştirdi.

Söz ve müziği Burak Kut’a, düzenlemesi Mustafa Haybat’a ait 'Hoppa' parçası, hareketli ve enerji yüklü yapısı ile ünlü şarkıcının hayranlarına yaz sonu sürprizi.

Burak Kut, bugüne kadar 'Heyecanlıyım', 'Benimle Oynama', 'Bebeğim', 'Yaşandı Bitti', 'Tahtalara Vur', 'Sevgi Hırsızı', 'Komple' 'Ver Allah' gibi hitlere imzasını attı.

