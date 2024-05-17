KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Arkadaşıyla iddialaştı, 7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

    Arkadaşıyla iddialaştı, 7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.05.2024 09:24
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Mihriban Yılmaz, "İnsan yemeden yaşar mı" diyen arkadaşıyla iddiaya girerek, 7 gün boyunca yalnızca su içti. Yılmaz bu süreçte 11 kilo verdi.

    Arkadaşıyla iddialaştı, 7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

    Şemdinli'de Mihriban Yılmaz (27) “İnsan yemeden yaşar mı” diyen arkadaşıyla iddiaya girerek kendini 7 gün aç bıraktı. Bu süreçte sadece su içen Yılmaz, doktor kontrolünde kan tahlillerini ve testlerini de yaptırdı.

    7 GÜNDE 11 KİLO VERDİ

    Mihriban Yılmaz, açlığın 4. gününde mide krampları, 5. gününde ise şiddetli sırt ve bacak ağrıları geçirdiğini belirtirken, 65 kilo ile başladığı su diyetini 11 kilo vererek 54 kiloyla tamamladı.

    iStock-614012030

    Uzmanlar uzun süreli su diyetlerinin sağlıklı olmadığını, kan şekerinde ani düşüşlere neden olabileceğini, kalbe ve böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor. (İHA)

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bilmeden önünden geçip gidiyorlar! Kendiliğinden yetiştiğini keşfettiBilmeden önünden geçip gidiyorlar! Kendiliğinden yetiştiğini keşfetti
    Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zeki kişiler görüyor!Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zeki kişiler görüyor!
    Bir daha asla dert etmeyeceksiniz! Duvar lekesinden eser bırakmayan yöntemBir daha asla dert etmeyeceksiniz! Duvar lekesinden eser bırakmayan yöntem
    Anahtar Kelimeler:
    su su diyeti
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.