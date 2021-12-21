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  4. Burak Özçivit set çalışanlarına hakaretten hakim karşısında! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Burak Özçivit set çalışanlarına hakaretten hakim karşısında! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

21.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Burak Özçivit set çalışanlarına hakaretten hakim karşısında! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit’in yargılanmasına başlandı.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı. Duruşmaya, sanık Özçivit'in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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