Burası Alaska değil Ardahan! Eksi 20 derecede saatlerce uğraşıyorlar

Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz kütlesi oluştu. 42 metre derinliğinde olan Çıldır Gölü'nde 15 metre aralıklarla buzları delen balıkçılar, deldikleri yerlerden ip yardımıyla çektikleri ağları atarak balık avlıyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan Yakup Topkaya, eksi 20 derece soğukta saatlerce uğraşarak göle serdiği ağların ardından bir hafta sonra aynı bölgeye gelerek attığı ağları çekiyor.

"EKSİ 20 DERECE SOĞUKTA EKMEĞİMİZİ BUZDAN KAZANIYORUZ"

Yakup Topkaya, "Ardahan Çıldır Gölü'nde balıkçılık yapıyorum. Eksi 20 derece soğukta ekmeğimizi buzdan kazanıyoruz." dedi.

"Şu anda kuru ayaz var" diye de ekleyen Topkaya, "Bu dondurucu havada Eskimo usulü balık avlıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

