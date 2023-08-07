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'Buraya kadarmış' deyip intihar etti! 10 gündür cansız bedenine ulaşılamadı

07.08.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Sürmene ilçesinde İsmail Karaahmetoğlu isimli genç, 28 Temmuz günü sosyal medya hesabından yaptığı "Buraya kadarmış’ paylaşımının ardından, ayağına bağladığı çapa ile denize atlayarak intihar etti. 10 gündür sürdürülen çalışmalara rağmen gencin cansız bedenine ulaşılamadı. İşte detaylar...

'Buraya kadarmış' deyip intihar etti! 10 gündür cansız bedenine ulaşılamadı

Kahreden olay, Sürmene ilçesi Soğuksu mevkii açıklarında 28 Temmuz günü meydana geldi. Sabah saatlerinde limandan babasına ait tekne ile açılan İsmail Karaahmetoğlu, ayağına bağladığı çapa ile denize atladı.

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'BURAYA KADARMIŞ'

Sosyal medya hesabında denizde çektiği bir görüntüye "Buraya kadarmış” yazarak paylaşımda bulunan Karaahmetoğlu, daha sonraki paylaşımda ise "Söylenecek çok şey var, son zamanlarda psikolojim çok bozuldu. Aile ve iş kaynaklı iyice isyan noktasına geldim. Geride bıraktıklarım için çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirlerle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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10 GÜNDÜR BULUNAMADI

Bu paylaşımları gören İsmail Karaahmetoğlu’nun yakınları teknenin Sürmene açıklarında olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Sahil Güvenlik arama-kurtarma çalışmaları olayın ardından 10 gündür sürerken, İsmail Karaahmetoğlu’nun cansız bedenine bugüne kadar ulaşılamadı.

İHA

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İntihar Trabzon

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