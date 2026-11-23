Olay, Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde gerçekleştirilen Malgaçemir Boğa Güreşleri sırasında meydana geldi. Festival kapsamında arenada güreştirilen 2 boğa, bir anda yön değiştirerek seyircilerin bulunduğu tribünlere doğru ilerledi.

Demir korkulukları aşan boğalar, izleyicilerin bulunduğu alana girdi.

SEYİRCİLER PANİKLE KAÇIŞTI

Boğaların tribüne girmesiyle birlikte seyirciler arasında büyük panik yaşandı. Vatandaşlar, hayvanlardan uzaklaşabilmek için bulundukları yerden hızla kaçmaya başladı.

Yaşanan hareketlilik üzerine görevliler ve boğaların sahipleri müdahalede bulundu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görevliler ile boğa sahiplerinin müdahalesinin ardından hayvanlar arenadan uzaklaştırıldı.

Festivalde yaşanan panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, boğaların seyircilerin bulunduğu alana girmesi ve vatandaşların kaçışması yer aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır