Burcu Binici bornozuyla poz verdi! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Deniz karakteriyle ekranlarda görülen Burcu binici, adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından paylaştığı pozlarla olay olan oyuncu, bornozlu fotoğrafıyla dikkat çekti.

Bir güzellik merkezine bakım yaptırmak için giden Burcu Binici, o anlardan bir kare paylaştı. Omzunu açık bırakacak şekilde poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan oyuncunun paylaşımlarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer alıyor.

Binici, bir dönem de geçtiğimiz yıl rapçi Tankurt Manas ile yapmış olduğu evliliğiyle gündemdeydi.

Ünlü oyuncunun Instagramda 804 bin takipçisi bulunuyor. Binici, paylaşımlarına gelen yorumlara yanıt veren ünlüler arasında yer alıyor.





