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Burcu Biricik oyunculuk öncesi tecrübelerini anlattı: "Garsonluk, kuaförlük, palyaçoluk yapmışlığım var"

25.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan 'Empati' programının yeni bölüm konuğu oyuncu Burcu Biricik oldu. Özel hayatı ve ailesine dair bilinmeyenleri ilk kez anlatan ünlü isim, oyunculuk kariyeri öncesi yer aldığı mesleklere de değindi.

Burcu Biricik oyunculuk öncesi tecrübelerini anlattı: "Garsonluk, kuaförlük, palyaçoluk yapmışlığım var"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programının konuğu olan oyuncu Burcu Biricik, hayatı hakkında ünlü isme samimi itiraflarda bulundu. oldu. Ünlü isim, programda annesiyle olan ilişkisini "Annemle arkadaş gibiyiz. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı, annem çalışmak zorunda kaldı. Ben annemden çok küçük yaşta ayrıldım" şeklinde anlatırken, oyunculuğa geçiş yapmadan önce çalıştığı meslekleri de aktardı.

"ANNEANNEM VE DEDEMLE BÜYÜDÜM"

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Küçüklüğü hakkında konuşan isim "Anneannem ve dedemle büyüdüm. Annem Antalya'da çalışırken, ben anneannem, dedem ve dayımla çok sevgiyle büyüdüm... Sevgi duvarlarım sağlam. İnsanın 4 -7 yaş arasındaki anne baba hikayesi, sıkıntılı olabiliyor" ifadelerini kullanırken, çalıştığı meslekleri de ilk kez anlattı.

"GARSONLUK, KUAFÖRLÜK, PALYAÇOLUK YAPMIŞLIĞIM VAR"

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Abisinin kendisinin okuması için okumadığı ve çalıştığını anlatan oyuncu, çalıştığı meslekler hakkında ise şöyle dedi:

"O esnada okul dışında da çalışıyordum. Kafede çalışıyordum, ajansa girdim ajansta çalışmaya başladım, garsonluğum var, kuaförde çalışmışlığım var, palyaçoluk yapmışlığım var üniversitede. İnsanların sünnetlerinde, kınalarında, düğünlerinde küçük çocukları oynatırdım. Enteresan zamanlarım oldu, güzel bir yerden bakıyorum. Bunlar güzel tecrübeler. "

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