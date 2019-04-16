Burcu Esmersoy'dan 'Dünya Güzellerim' itirafı!

Burcu Esmersoy, Ankara'daki Bilkent Center'da söyleşiye katıldı. Esmersoy, Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile 2017'de Hindistan'da çektikleri 'Dünya Güzellerim' adlı gezi programından söz etti.

"ÇOK ZORLANDIĞIM BİR PROGRAMDI"

Burcu Esmersoy "Çok zorlandığım bir programdı. Ekrana gelmeyen görüntüleri bir bilseniz. İzlediklerinizin 100 katı şeyler vardı. Benim için çok büyük bir dersti" dedi.

PROGRAMDA SÜREKLİ OLAY ÇIKIYORDU

Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan'ın, Hindistan'ı gezdiği programda sürekli olay çıkıyordu.

