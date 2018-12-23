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Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra gelen itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, oyuncu Ezgi Mola'nın 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' kanalına konuk oldu. Esmersoy, yıllar önce ilk sunuculuğunu yaptığı gün yaşadığı komik anısını paylaştı.

Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra gelen itiraf

Oyuncu Ezgi Mola'nın 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' YouTube kanalının sezon finali bölümünün konuğu sunucu Burcu Esmersoy oldu.

Burcu Esmersoy, Ezgi Mola’ya ilk kez sunuculuğunu yaptığı programdaki bir anısını anlattı.

Burcu Esmersoy, “2000 yılında spor departmanına girdim. Girdiğim anda da spor müdürümüz ‘bu kız güzel bir, kız bunu ekrana çıkaralım’ demiş kendi kendine. Bana söyledi, ben de ‘ben beceremem, kusura bakmayın’ dedim. Sonra 2001 senesinde de teklif yaptı 2002, 2003’te de teklif yaptı. En son 2004’te geldi bana baktı ‘sen bu akşam 23.50 bültenini sunuyorsun, yoksa yarın işe gelmiyorsun’ dedi. Herkes bana baktı ‘yaparsın’ dediler. Bana üç saat boyunca eğitim verdiler.

Program saati geldi yönetmenimiz 10'dan geriye doğru saymaya başladı ve bana 'Burcu sakın nefes almayı unutma' dedi. Ben de 'bir insan neden nefes almayı hatırlatır ki' diye düşündüm.

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Sonra programın jeneriği döndü, yayına girdik. Benim burnumdan küçük bir sümük aktı aşağı doğru...

Çünkü ağlamak istemedim. Gözümden yaş gelmesin yüzüme diye! İçimde tuta tuta burnumdan aktı. Sümük demeyeyim de gözyaşı. Sonra yönetmenimiz bağırdı kulağıma 'nefes al, nefes al' diye ben de nefes aldım 'iyi geceler spor bültenine hoş geldiniz' dedim. Tekrar jenerik girdi, elimle bir hareket yaptım burnuma doğru. Jenerik bitince de haberleri sunmaya başladım. İyi ki de yapmışım bu işi” dedi.

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