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Burcu Esmersoy ile Demet Akalın barıştı mı? Flaş açıklama

13.08.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir dargın olan sunucu Burcu Esmersoy ile ünlü şarkıcı Demet Akalın cephesinde gelişmeler yaşanıyor. Demet Akalın, yangın felaketinde yardım ettiği için Burcu Esmersoy’a övgüler yağdırmıştı. Bu gelişme sonrası gözler Burcu Esmersoy’a çevrilmişti.

Burcu Esmersoy ile Demet Akalın barıştı mı? Flaş açıklama

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Esmersoy, küs olduğu Demet Akalın ile barıştıklarını açıkladı.

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Demet Akalın, “Bir şey deniyorum” diyerek kendisini takipten çıkan ve uzun süredir küs olduğu Burcu Esmersoy’a geçtiğimiz günlerde zeytin dalı uzatmıştı.

Akalın, Burcu Esmersoy'un afet bölgesinde yavru bir hayvana süt içirirken çekilen fotoğrafını paylaşmış, etiketleyerek kalp ve gül emojisi koymuştu.

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"KENDİSİNE SEVGİM SONSUZ"

Demet Akalın’ın bu hareketi karşısında düşünceleri sorulan Burcu Esmersoy, “Böyle zamanlarda kırgınlıklar, küslükler unutulur. Her zaman kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Kalp kalbe karşı.” diyerek küslüğün bittiğini duyurdu.

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Burcu Esmersoy Demet Akalın
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