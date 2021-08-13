Burcu Esmersoy ile Demet Akalın barıştı mı? Flaş açıklama

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Esmersoy, küs olduğu Demet Akalın ile barıştıklarını açıkladı.

Demet Akalın, “Bir şey deniyorum” diyerek kendisini takipten çıkan ve uzun süredir küs olduğu Burcu Esmersoy’a geçtiğimiz günlerde zeytin dalı uzatmıştı.

Akalın, Burcu Esmersoy'un afet bölgesinde yavru bir hayvana süt içirirken çekilen fotoğrafını paylaşmış, etiketleyerek kalp ve gül emojisi koymuştu.

"KENDİSİNE SEVGİM SONSUZ"

Demet Akalın’ın bu hareketi karşısında düşünceleri sorulan Burcu Esmersoy, “Böyle zamanlarda kırgınlıklar, küslükler unutulur. Her zaman kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Kalp kalbe karşı.” diyerek küslüğün bittiğini duyurdu.

