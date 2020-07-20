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Burcu Gönder kimdir, kaç yaşında? Bülent Emrah Parlak’ın eşi Burcu Gönder boşanma kararıyla gündemde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:37 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen ve Kanal D ekranlarına gelen “Çok Güzel Hareket Bunlar” programıyla ünlenen Burcu Gönder eşi Bülent Emrah Parlak ile ayrılık kararı aldıklarını duyurdu. Dostane ilişkiler içerisinde ve fikir birliğiyle ayrılık kararı verdiklerini söyleyen Burcu Gönder merak edilmeye başlandı.

Burcu Gönder kimdir, kaç yaşında? Bülent Emrah Parlak’ın eşi Burcu Gönder boşanma kararıyla gündemde!

Kendisi gibi oyuncu Bülent Emrah Parlak ile mutlu bir evlilikleri olan Burcu Gönder’in hayatına dair araştırmalar sıklaştı. “Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder nereli? Burcu Gönder kaç yaşında?” sorularına cevap bulmak için vatandaşlar Burcu Gönder hakkında bilgilere ulaşmaya çalıştı. İşte Bülent Emrah Parlak’ın oyuncu eşi Burcu Gönder biyografisi!

Burcu Gönder Nerede Doğdu? Burcu Gönder’in Doğum Tarihi Nedir?

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7 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Burcu Gönder yaş olarak 37 yaşındadır. Burcu Gönder boy olarak 170 cm ve 56 kilodur. Burcu Gönder burcu ise Kova olarak bilinir.
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi’nde eğitim alan Burcu Gönder, üniversite yıllarında okul tiyatrosu gruplarına katıldı. Okulda birçok oyun için sahneye çıkan Burcu Gönder, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro grubunda boy gösterdi. Bu grupta bir yandan da oyunculuk eğitimi aldı.
2 yıllık eğitimin ardından 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro grubunda Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı Çıkmaz Sokak oyununda rol aldı. Aynı yıl “Altın Çocuk” ve “Sihirli Oda” isimli çocuk filmlerinde beyaz perdeye merhaba dedi.
Tiyatro ve filmlerdeki oyunculuk performansının ardından 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncuları arasında yer buldu. Yılmaz Erdoğan’ın çırakları olarak isimlendirilen BKM oyuncularından Burcu Gönder ilk olarak 2007 yılında “Bir Demet Tiyatro” programında yer aldı. Bir Demet Tiyatro programının sonrasında “Çok Güzel Hareketler Bunlar” için sahneye çıktı. 2008 yılında başlayan “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programı için hem oyunculuk yapan Burcu Gönder hem de skeç yazarlığı yaptı.

Burcu Gönder’in Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

hükümet kadın

  • 2009 yılında başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Cezmi Baskın ve Erdal Tosun’un paylaştığı “Neşeli Hayat” filminde rol aldı. Burcu Gönder Neşeli Hayatlar filminde Lokman’ın sevgilisi rolünü üstlendi.
  • 2011 yılında ATV’de yayınlanan BKM Atölye’nin başrollerini üstlendiği “Aşağı Yukarı Yemişliler” dizisinde “Handan” karakterine hayat verdi.
  • 2012-2013 yıllarında Sermiyan Midyat’ın yazıp yönetmenliği “Hükümet Kadın, Hükümet Kadın 2” filmlerinde “Güle” karakterine nefes oldu.
  • 2014 yılında Show TV’de yayınlanan “Analı Oğullu” dizisinde “Gözde” rolünü üstlendi.
  • 2015 yılında Show TV’de ekranlara gelen “Eğlendirme Dairesi” programında BKM oyuncularıyla skeçleri sahneledi.
  • 2018 yılında Gülistan Acet ve Ferit Karahan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül ve Füsun Demirel’in paylaştığı “Eski Köye Yeni Adet” filminde oynadı. Aynı yıl ATV’de yayınlanan Birce Akalay ve Özlem Yılmaz’ın başrollerini oynadığı “Ağlama Anne” dizisinde “Aydan” rolünü oynadı.

    Burcu Gönder’in Evliliği: Burcu Gönder Kiminle Evli? Burcu Gönder ile Bülent Emrah Parlak Boşandı Mı?

burcu gönder kızı

8 yıllık birlikteliklerini mutlu sona kavuşturan Bülent Emrah ile Burcu Gönder 20 Kasım 2015 tarihinde nikah masasına oturdu. 30 Mayıs 2016 tarihinde Burcu Gönder eşi Bülent Emrah Parlak kızları Lisa’yı kucaklarına aldı.

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