Burcu Kıratlı'dan sevgili sorularına yanıt! "Ben hala evli bir kadınım"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Kıratlı, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir çorbacıdan çıkarken objektiflere yansıyan Kıratlı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Burcu Kıratlı, "Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı. Çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim. Seyircinin alkışı bana iyi gelir diye düşünmüştüm, seyircim beni az da olsa iyileştirdi." dedi.

"GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL"

Projelerinden de bahseden oyuncu, "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel. Memnunuz... Bir dizi projem olabilir, bakalım... Eğer olursa televizyona olacak bir proje." şeklinde konuştu.



"BEN HALA EVLİ BİR KADINIM!"

Kıratlı, geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere, "Nail, benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam. Böyle soru sormayın lütfen, çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım!" yanıtını verdi.

