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Burcu Özberk'in aklı Bali'de kaldı! 'Çalışmak istemiyorum!'

16.05.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisi final yaptı ama dizinin başrolü olan Burcu Özberk gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncu Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de almıştı. Bali tatilinden dönen oyuncunun aklı tatilde kaldı. Burcu Özberk yeni proje sorulunca bakın ne dedi.

Burcu Özberk'in aklı Bali'de kaldı! 'Çalışmak istemiyorum!'

'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk dizisi final yapınca yorgunluk atmak için Bali'ye gitti. Tatildeki pozlarıyla hayranlarını mest eden oyuncu fit fiziğiyle dikkat çekti. Tatilden dönen Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla Bali tatili hakkında konuşan ünlü isim, "Çok güzeldi, dinlendim iyice" dedi.

Snob Magazin'in haberine göre; muhabirlerin, "Sosyal medya paylaşımlarınız da çok konuşuldu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise oyuncu, "Göründüğü gibi gayet eğlendim. Tekrardan hemen gideceğim Bali'ye" yanıtını verdi.

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"KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Yeni bir projeye dahil olup olmayacağı da sorulan Özberk, "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap verdi. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

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Burcu Özberk'in durgun ve yorgun hali ise gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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