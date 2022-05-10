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Burdur'da feci kaza! Üniversite personeli hayatını kaybetti

10.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) idari personel olarak görev yapan Emsal Gök (38), kullandığı otomobilin TIR’la çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Burdur'da feci kaza! Üniversite personeli hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur- Tefenni kara yolu İl Özel İdaresi önünde meydana geldi. Kavşakta 'U' dönüşü yapmak isteyen Emsal Gök'ün kullandığı 15 AAU 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Ç. (42) yönetimindeki 01 AAU 36 plakalı TIR'la çarpıştı.

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TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emsal Gök, burada hayatını kaybetti. Hafif yaralanan TIR şoförü Hasan Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. 2 çocuk annesi Emsal Gök'ün MAKÜ Eğitim Fakültesi'nde idari personel olarak görev yaptığı ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur
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