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Bursa Bülbülü ile gündemde olan Ata Demirer'den "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?" sorusuna yanıt: Bizi nezaket kurtaracak

17.01.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Bülbülü filmi ile gündemde olan Ata Demirer, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Demirer, Işık'ın "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü komedyen, son filminde de yer verdiği Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın Devekuşu Kabaresi'ne göndermek yaparak "Kabarelerini yapabilelim, onlarla büyüdük. Skeçleri pervasızca yapacak bir ortam, bir mizahçının dileği bu olur herhalde" dedi.

Bursa Bülbülü ile gündemde olan Ata Demirer'den "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?" sorusuna yanıt: Bizi nezaket kurtaracak

Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı, konusu 1980'li yıllarda geçen, piyanist şantörlük yapan Cengiz Sezen’in öyküsünü anlatan Bursa Bülbülü filmi geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ta gösterime girdi. Bursa Bülbülü, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Ata Demirer de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programda filmle ilgili konuşan Demirer, 'cumhurbaşkanlığı' sorusuna da yanıt verdi.

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"GÜZEL ŞEYLER OLSUN DA..."

Ünlü komedyen "Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:
"O sandıkla benim aramda. Bu tip hayaller kurmuyorum ben, hepimiz için hayırlısı neyse o olsun. Güzel şeyler olsun da çok fazla şey söylemek istemiyorum. Siyaset benim uzmanlık alanım değil, çok cahil kalırım."

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"KABARELERİNİ YAPABİLELİM..."

"Bizi nezaket kurtaracak. Daha yumuşak bir dil, mizaha alan bırakacak bir renklilik. Kabarelerini yapabilelim, onlarla büyüdük. skeçleri pervasızca yapacak bir ortam, bir mizahçının dileği bu olur herhalde."


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