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  4. Bursa'da dehşet! Otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da dehşet! Otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi

16.01.2021 00:34 | Son Güncelleme:
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Bursa'da dehşet! Otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da Orhan Aksu ve Orhan Eren, aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından otomobilde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Levent K.’yı kısa sürede yakaladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Levent K. aracıyla, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren’in (40) içerisinde bulunduğu aracın yanına geldi. Aracından inen Levent K., yanında bulunan av tüfeğiye, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Levent K. tüfeği bırakarak, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Orhan Aksu ve Orhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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2 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Levent K.'yı kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam ediyor.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Aksu’nun ağabeyi Fatih Aksu ve halası Ayten Aksu, sinir krizi geçirdi. Fatih Aksu polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.

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"SEN KEDİLERE BİLE 'PİST' DEMİYORDUN"

Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aksu ise "Ah benim aslan oğlum, iki metre boyun vardı, nerelerdesin yavrum, sen kedilere bile 'pist' demiyordun" diyerek, feryat etti. (DHA)

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