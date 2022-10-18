Bursa'da hareketli gece! Balkona çıktı, saçmaların hedefi oldu... Pompalı dehşet

Gece saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Su Deposu Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1'inci katında oturan Hasan Duman, balkona çıktığı sırada, sokakta bulunan husumetlisi Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

YÜZÜNE SAÇMA İSABET ETTİ

Saldırgan yaya olarak kaçarken yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze de yaralandı.

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüpheli Yakup G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

