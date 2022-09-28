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Bursa'da korkunç silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı! Çevik kuvvet devreye girdi

28.09.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken ilçeye güvenlik amacıyla çok sayıda çevik kuvvet ekibi gönderildi.

Bursa'da korkunç silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı! Çevik kuvvet devreye girdi

Korkunç olay, Yenişehir’e bağlı Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 civarında H.G. (53) tarafından silah ile açılan ateş sonucu Ekrem T. (30) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda yaralanan M.K., S.K., M.K. isimli vatandaşlar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi.

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İLÇEYE ÇOK SAYIDA ÇEVİK KUVVET EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası gözaltına aldığı H.G., sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülürken, ilçeye güvenlik amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Bursa Yenişehir silahlı saldırı
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