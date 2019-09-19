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Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bursa Orhangazi'de eşiyle tartıştıkları sırada araya giren oğlu Muhammet Can Türker'i(19) boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ruhi Türker, 'cinayeti olası kastla işlemediği' gerekçesiyle 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemedeki son savunmasında Türker, "Öldürmek için yapsaydım, annesini de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı. İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü?" diye konuştu.

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, çalıştığı kafeteryadan eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi Türker ile annesi Nagihan Türker'i (50) kavga ederken gördü. Kavgayı ayırmak için araya giren Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın, boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne

'ANNESİNİ DE ORADA DELİL DEŞİK EDERDİM'

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'alt soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ruhi Türker ile anne Nagihan Türker ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Türker, eski savunmalarını tekrarlayarak, ''Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım. Öldürmek için yapsaydım, annesini de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı. İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü?" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, cinayetin 'olası kastla gerçekleşmediği' kanaatine vararak, babayı, oy çokluğu ile iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca 'tehdit' suçundan 5 ay, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladıBursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet

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