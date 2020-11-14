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  4. Bursa'da yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

Bursa'da yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

14.11.2020 22:49 | Son Güncelleme:
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Bursa'da yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemeyince ekipler şahsa 900 TL para cezası kesti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını çevre binalara sıçramadan söndürmek için çalışma başlatıldı.

MASKE UYARISINI DİNLEMEYİNCE CEZA KESİLDİ

Çalışmaları izlemek için sokağa çıkan mahallelinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görülürken polis ekipleri vatandaşları uyardı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Fadıl T.'ye maske takmadığı için 900 TL cezai işlem uygulandı.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi. (DHA)

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