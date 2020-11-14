İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Bakan Koca detayları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen toplantıya ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İSTANBUL'DA SON DURUM TOPLANTISI"

"İstanbul'da son durum toplantısı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık."

İSTANBUL’DA SON DURUM TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık. pic.twitter.com/OSbt95ktsP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020



