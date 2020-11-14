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  4. İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Bakan Koca detayları paylaştı

İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Bakan Koca detayları paylaştı

14.11.2020 21:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Bakan Koca detayları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan son durum toplantısında, hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni stratejilerin ele alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen toplantıya ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İSTANBUL'DA SON DURUM TOPLANTISI"

"İstanbul'da son durum toplantısı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık."

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