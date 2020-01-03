Bursa’da yılbaşı önce banka soygunu! Nefes kesen operasyonla yakalandı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ 1,85 boylarındaki soyguncunun, olay için müthiş bir hazırlık yaptığı da ortaya çıktı. Soygundan bir gün önce keşif için banka şubesine gelen ve yoğunluk durumunu tespit eden zanlının, olay günü de cep telefonunu kapattığı, soygun sonrası kaçtığı aracını bir kaç yüz metre ileriye park ettiği, olayda kullandığı malzemeleri de cöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Polis daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.’nın olayda kullandığı suç malzemelerini satın alabileceği iş yerlerinde detaylı araştırma yaparak buradaki delillerden zanlının kimliğini tespit etti. Piyasaya bir miktar borcu da olduğu öğrenilen şahsın Nilüfer’de oturduğu, Yıldırım’da ikamet eden babasının yanına gittiği belirlendi.

YÜZLERCE KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ Banka soygunu sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müthiş bir takip başlattı. Öncelikli olarak bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası incelendi. Zanlının olayda kullandığı kar maskesi, eldiven, çanta, şemsiyenin nasıl temin edildiği araştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia edip bankanın kapısının yanına bıraktığı nesneyi patlatacağı tehdidinde bulundu. Daha sonra belindeki silahı çıkaran zanlı veznedeki 43 bin lirayı alarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI



Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel ekip nefes kesen bir operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının soygundan elde ettiği paranın 6 bin lirasıyla borcunu ödediği, bir kısmını üzerinde taşıdığı, bir kısmını da bankaya mevduat hesabına yatırdığı öğrenildi.

Öte yandan zanlının bomba süsü verdiği düzenekte de herhangi bir parmak izi olmadığı, eldivenle alüminyum folyo ile sarıp kablo ile süslediği belirtildi.

SOYGUN İÇİN ÇOK FİLM İZLEMİŞ



Soygun planları için çok film izleyen zanlının, sanal bahis sitelerine girdiği, piyasaya borçlandığı için böyle bir olay gerçekleştirdiği, kredi çekmesine rağmen işe yaramayınca böyle bir plan yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan bir çocuk babası Erkan K. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

