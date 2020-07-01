HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da polisler hem ceza kesti hem de maske verdi

Bursa’da polisler hem ceza kesti hem de maske verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda şehir genelinde maske takmak mecburi hale gelirken, şehrin bir çok noktasında bu kurala uymayanlara polis ve bekçiler 900 lira ceza kesiyor.

Bursa’da polisler hem ceza kesti hem de maske verdi

İnegöl ilçesi de maske uygulamasının yapıldığı ilçeler arasında yer alıyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Maske takmayanlar hakkında tutanak tutuluyor.

Yapılan denetimlerle birlikte ilçe genelinde ana caddelerde maske takma oranı yükselirken, yeni moda ise çene altı maske oldu.

Ekipler maskesini doğru takmayanları uyararak takmalarını sağlıyor. Maskesiz sokağa çıkanlara ise 900 lira idari işlem yapılarak tutanak tutuluyor. Milli İrade Meydanı’nda yapılan denetimlerde maske takmayan bir vatandaşa neden maskesiz olduğu sorulduğunda ise alışkanlık hale getiremediğini söylemesi dikkat çekti.

Bir başkası ise elinde maske ile gezerken, polis ekiplerinin uyarısı üzerine ağzına taktı. Ekipler maskesiz gezilmemesi konusunda uyarıda bulunurken şahsın maske takmaktan bunaldığını, bundan dolayı biraz hava almak için çıkardığını söyledi.
Polis ve bekçiler 24 saat İnegöl’de maske denetimlerini çevik kuvvet ekipleriyle birlikte gerçekleştiriyor. Maskesi olmadığı için işlem yapılanlara da maske verilerek halk sağlığının korunması amaçlanıyor.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladıErdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı
65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?

En Çok Okunan Haberler

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

Cenaze sahibinin testi pozitif çıktı! Mahallede alarm verildi

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

AK Parti Grup Başkanvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişme! Güzergahlar belli oldu

Kanal İstanbul'la ilgili yeni gelişme! Güzergahlar belli oldu

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor! Teklifleri geri çeviriyor

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor! Teklifleri geri çeviriyor

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Diğer Haberler
Koronavirüsü atlatalı 2,5 ay geçti ama... 'Nefes almakta güçlük çekiyorum'

2,5 ay geçti ama... 'Nefes almakta güçlük çekiyorum'

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte tarihçesi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte tarihçesi

Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Kritik saat belli oldu! Yeni önlemler gelecek mi?

Normalleşme takviminde yeni dönem! 1 Temmuz bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Maske cezasına kıyafetini çıkararak tepki gösterdi

Maske cezasına kıyafetini çıkararak tepki gösterdi

Burdur Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun LGS iddialarına yanıt

Burdur Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun LGS iddialarına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.