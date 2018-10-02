Bursa'da terör örgütü propagandasına gözaltı

Bursa'da, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen emniyet güçleri, gerekli araştırma ve izinlerin ardından S.A'nın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, 9 adet CD ve bir flash diske el koyan ekipler, şüpheliyi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Öte yandan, aramalar sırasında evde bulunan S.M.S'nin de "dolandırıcılık" suçundan arandığını belirleyen jandarma ekipleri, bu kişiyi de gözaltına aldı.
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