Bahçeli'den 'hesaplaşma' teklifi: Biz hazırız!

MHP lideri, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programında gündem yaratacak mesajlar verdi. Bahçeli'nin hedefinde Halk TV, Now TV, Sözcü TV kanalları da vardı.

"ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİMİZ DAVAMIZIN NUR YÜZLÜ KAHRAMANLARIDIR"

Bahçeli'nin programda gerçekleştirdiği konuşmada verdiği mesajlar şöyle:

"İman ve inancıyla çelikleşen, irade ve idealleriyle çevikleşen, tehdit ve tehlikeler karşısında çelişkiye düşmeyen, korkuya ve korkuluklara eyvallah etmeyen, haklı ve meşru mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak unvanı tarih boyunca ‘kahramanlık’ olarak isimlendirilmiştir. Kahramanlara, bir maceranın değil bir mefkûrenin bayraktarlarıdır. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hedeflerin peşinde ardı sıra gidenlerdir. Ülkücü şehitlerimiz, gözümüzün nuru, gönlümüzün suru, davamızın nur yüzlü kahramanlarıdır.

"BOYUN EĞMEDEN VAR OLDULAR"

Onlar, minnet etmeden yaşadılar. Onlar boyun eğmeden var oldular. Kimisinin yaşı 18 idi, kimisi 20’sinde, kimisi 40’ında, 50’sinde… Her birisi tertemiz kanlarıyla bu cennet vatanı suladı. Her birisi milli ve manevi değerlerle şuur kazandı. Destan oldular, dilden dile anlatıldılar. Duruş oldular, nesilden nesile anıldılar. Mücadele oldular, devirlerin ve dönemlerin üstünden atladılar. Şehadet şerbetinden yudum yudum içip milletimizin ve ülkemizin önünü aydınlattılar.

'HESAPLAŞMA' TEKLİFİ: BİZ HAZIRIZ

Dünün ülkücü katillerinin dönüp dolaşıp sözde ülkücü savunması yapması tam bir yutturmacadır. Yeni yüzyılda, ülkemizin huzur, barış ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması adına, maskelenmiş menfur yüzlerin deşifresi amacıyla, bunun yanı sıra elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu açıklıyorum.

TV KANALLARINA SERT ÇIKIŞ

Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden veya yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.

Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Allah’ın izniyle bunların hepsinin üstesinden geleceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





