MAGAZİN

Buse Varol, Çok Tatlı programından neden ayrıldı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 12:51 | Son Güncelleme

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, yeni projesi 'Çok Tatlı' ile yollarının ayrılmasıyla ilgili "Kişisel olarak yapımcıyla konuştuğumuz gibi ilerlemedi" dedi

Buse Varol, Çok Tatlı programından neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Tatlı programında sunucu değişikliğine gidilerek Buse Varol yerine oyuncu Serhat Kılıç'ın getirildiği açıklanmıştı.

Önceki akşam Alişan'ın sahnesine gelen Buse Varol, magazincilere program hakkında açıklama yaparak, yapımcıyla sorun yaşadığını söyledi.

"YAPIMCIYLA KONUŞTUĞUMUZ GİBİ İLERLEMEDİ"

Karnı iyice belirginleşmeye başlayan Buse Varol'a, "hamileliğiniz nedeniyle mi programdan ayrıldınız?" şeklinde bir soru yöneltildi. Varol da konu hakkında şunları söyledi:

Kişisel olarak yapımcıyla konuştuğumuz gibi ilerlemedi. Karşılıklı oturduk konuştuk istemedim, onlarla da uyuşmazlığımız oldu. Bazı şeylerde anlaşmazlığımız oldu. Sete gidiyorum haftaya dizi başlıyor haftaya setteyim. Ben kendimi hiç hamile gibi hissetmiyorum. Oturmayı sevmem. İnşallah doğuma kadar da bir aksilik olmaz giderim diyorum. İşi de seviyorum, seti de seviyorum.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Yeliz Yeşilmen formunu bakın nasıl koruyormuşYeliz Yeşilmen formunu bakın nasıl koruyormuş
Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa ettiAyça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buse Varol, Çok Tatlı buse varol

En Çok Okunan Haberler

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

HDP’li Leyla Birlik Yunanistan'a gözaltına alındı

HDP’li Leyla Birlik Yunanistan'a gözaltına alındı

Torbacı Nene yakalandı!

Torbacı Nene yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz 18+ şartıyla dönüyor!

Cem Yılmaz 18+ şartıyla dönüyor!

RTÜK'e en çok 'Çukur' dizisi şikayet edildi

RTÜK'e en çok 'Çukur' dizisi şikayet edildi

Pelin Körmükçü'yü şoke eden karar!

Pelin Körmükçü'yü şoke eden karar!

Cem Adrian'ın taşıyıcı anne isteğine Didem Soydan'dan yanıt!

Cem Adrian'ın taşıyıcı anne isteğine Didem Soydan'dan yanıt!

Yeliz Yeşilmen formunu bakın nasıl koruyormuş

Yeliz Yeşilmen formunu bakın nasıl koruyormuş

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.