Buse Varol'dan Alişan'a destek! "Bekar da olsam öpüşme sahnesinde olmam"

Alişan "Bir dizide öpüşme rolü olsa karına izin verir misin?" sorusuna "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" yanıtını vererek gündeme geldi. Alişan'ın sözlerine tepki yağdı ancak günlerdir eşi Buse Varol'un konuya dair ne düşündüğü merak ediliyordu.

Buse Varol, Söylemezsem Olmaz programına bağlandı ve eşine destek oldu. Buse Varol açıklamasında "Yani bu kadar büyütülmesine şaşırdım. Herkesin bir hayata bakış açısı var. Alişan’ın sözleri yanlış anlaşıldı, ben de Alişan’la aynı düşünüyorum. Ben zaten bugüne kadar öyle bir sahnede oynamadım. Bekar da olsam öpüşme sahnesi gelse istediğim bir şey değil. Alişan'ın böyle düşünmesi normal. Alişan da öpüşme sahnesinde oynayacak biri değil" dedi.

Üçüncü çocuk sorularıyla ilgili ise Alişan'ın karısı Varol “Ben 4-5 sene sonra istiyorum ama Alişan 2 çocuk yeter diyor” yanıtını verdi.

