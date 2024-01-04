Büşra Pekin yine estetikle gündemde! Bu sefer çenesine operasyon yaptırdı

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan ve son olarak Hasan Can Kaya ile bir film çeken Büşra Pekin, uzun zamandır değişimiyle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu son olarak yüzüne yaptırdığı operasyonlarla konuşuldu.

Estetik yaptırmadığını 'yüz bandı' kullandığını iddia etse de kimseye kendini inandıramayan Büşra Pekin yine bir estetik operayonla gündemde.

Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği iddia edilen Büşra Pekin yine sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü oyuncunun yanaklarını da "Hollywood yanağı" adı verilen teknikle boşaltılıp, elmacık kemikleri de belirginleştirildiği iddia edildi.

Büşra Pekin'e "Estetik cerrehı kim acaba?" yorumları yağdı.







