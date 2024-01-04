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  4. Büşra Pekin yine estetikle gündemde! Bu sefer çenesine operasyon yaptırdı

Büşra Pekin yine estetikle gündemde! Bu sefer çenesine operasyon yaptırdı

04.01.2024 10:25 | Son Güncelleme:
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Büşra Pekin son dönemde kariyeriyle değil estetik operasyonları ve değişimiyle gündemde. Zayıfladıktan sonra bolca estetik yaptıran ve bunların bir kısmını kabul etmeyen Büşra Pekin yine sosyal medyanın diline düştü.

Büşra Pekin yine estetikle gündemde! Bu sefer çenesine operasyon yaptırdı

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan ve son olarak Hasan Can Kaya ile bir film çeken Büşra Pekin, uzun zamandır değişimiyle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu son olarak yüzüne yaptırdığı operasyonlarla konuşuldu.

Estetik yaptırmadığını 'yüz bandı' kullandığını iddia etse de kimseye kendini inandıramayan Büşra Pekin yine bir estetik operayonla gündemde.

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Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği iddia edilen Büşra Pekin yine sosyal medyanın diline düştü.

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Ünlü oyuncunun yanaklarını da "Hollywood yanağı" adı verilen teknikle boşaltılıp, elmacık kemikleri de belirginleştirildiği iddia edildi.

Büşra Pekin'e "Estetik cerrehı kim acaba?" yorumları yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Hasan Can Kaya
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