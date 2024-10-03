Bütün erkeklerin aynı yerde 'ben'i var! Tuhaf keşfini sosyal medyadan paylaştı... Herkes kendisini kontrol etti

MYNET|DIŞ HABERLER "dylanbaseball07" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Dylan adındaki bir kişi sol kolundaki çili gösterdi ve her erkeğin aynı yerde aynı özelliğe sahip ben lekeleri olduğunu dile getirdi.

Bu durum özellikle erkek sosyal medya kullanıcılarının kendi kollarını kontrol etmesine neden oldu. Sosyal medya kullanıcısı paylaşımına, "Tüm erkekler kollarınızı kontrol edin. Var olduğunu garanti ederim" dedi.

Sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede birçok tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim de var, kardeşlerimin ve babamın da" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Evet bende de var! Bu çok tuhaf" yorumunu yaptı.