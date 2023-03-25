Büyük beden model Abby Bible,vücudunu gururla sergiledi! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible, beden pozitifliğini savunan paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bible, kıvrımlarını serbest bırakarak her kadının kendi bedeninde güzel olduğunu savundu. Beyaz bikini takımıyla yaptığı paylaşımında Bible, ikon olarak damgalanırken kadınlara cesur olmaları konusunda ilham vermek istediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

New York sokaklarında beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarının ardından soluğu Kosta Rika sahillerinde alan fenomen isim beyaz bikinisiyle güneşi selamladığı pozlarını paylaştı. Otel odasının balkonundan yaptığı paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz ilham verici görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Seninle gurur duyuyorum” yorumunu ekledi.



