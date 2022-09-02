Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, duştan çıkar çıkmaz yaptığı paylaşımla sosyal medyada olay oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, büyük beden kadınların sosyal medyadaki temsilcisi durumunda. Moda sektöründe ve sosyal medyada güzellik algısının sıfır beden ölçüleri üzerinden tanımlanmasını eleştiren Nall, sıklıkla beden olumlaması paylaşımları yapıyor. Büyük beden kadınların fazla kilolarını örten kıyafetleri tercih etmesi zorunluluğunu tamamen reddeden Nall, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez bornozuyla çekilen bir pozunu yayınladı.

BUNU HEP YAPIYOR

Sosyal medyada özellikle yaz tatilindne kesitleri sunan Nall, sıklıkla bikini ve iç çamaşırıyla çekilen pozlarını paylaşıyor. Sosyal medya kullanıcılarının eleştiri yağmuruna tuttuğu isim beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu ve güzelliğin dış görünüşle sınırlandırılmaması gerektiğini savunuyor. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Nall, bikini ve iç çamaşırlı gönderilerini eleştirenlere bu kez de başındaki havlu ve bornozuyla cevap verdi. Beyaz havlusu ve bornozuyla çekilen bir selfiesini paylaşan Nall, bir kez daha özgüvenini gösterdi.



