Büyük beden model Iskra Lawrence'ın fermuarı kapanmadı!

Erkek arkadaşı Philip Payne ile ilişkisinden bir erkek bebek sahibi model Iskra Lawrence, bu mesajında özellikle de karantina döneminde kilo aldığı için üzülen hemcinslerine seslendi.

FERMUARI KAPANMADI!

Videoda bir kot pantolon giymeye çalışan 30 yaşındaki model, bir türlü fermuarı kapatamıyor.



Yüzündeki gülümsemeyi hiç bozmayan Lawrence, video eşliğinde paylaştığı mesajında bütün bunların doğal olduğu mesajını verdi.

'KENDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN'

Iskra Lawrence paylaşımında, vücudunun bir yıl içinde çok değiştiğini belirtti. Kilo ve beden ölçüsünün değişmez olmadığının altını çizen Lawrence, "Siz ve vücudunuz birçok değişimden geçeceksiniz. Kendinize karşı nazik olun. Burası sizin eviniz" diye yazdı.



