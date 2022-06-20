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Büyük beden modeli Abby Bible, bikini trendine uydu! Sezonu paylaşımlarıyla açtı

20.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden Instagram fenomeni Abby Bible, vücut pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Kadınların güzellik kalıpları içinde belirli standartlara sıkıştırılmaması gerektiğini savunan Bible, yaz sezonunu bikinili paylaşımlarıyla açtı.

Büyük beden modeli Abby Bible, bikini trendine uydu! Sezonu paylaşımlarıyla açtı

37 bin takipçisi bulunan fenomen isim Bible, tatilinden bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak büyük beden kadınlara tatil yaptığı lüks yatının güvertesinden seslenen Bible, “Bikinili daha fazla büyük beden kadına ihtiyacımız var. Sizi görmek istiyorum. Kendinizi saklamayın” demişti.

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Vücut pozitifliği paylaşımlarına katıldığı otelin balkonundan devam eden Bible bu yazın trendi önsüz bikini akımına uydu.Pembe bikinisiyle poz veren Bible kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı.

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“ÇOK MU ERKEN?”

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Otelin balkonundan pembe bikini takımıyla farklı açılardan çekilen fotoğraflarını paylaşan Bible, gönderisine “Tekrar tatile çıkmak için çok mu erken?” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgi gösterdiği paylaşım binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Birçok kullanıcı sıfır beden algısını yıkarak cesur bir şekilde paylaşım yaptığı için Bible’yi tebrik etti.

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sosyal medya
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