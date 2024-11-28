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Büyük beden seyahat fenomeni ekstra koltuk ücretine isyan etti! Sosyal medyada yeni tartışmanın kilidini açtı: "Bu çok çirkin"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 14:50
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Büyük beden seyahat fenomeni Jaelynn Chaney TikTok'tan yaptığı paylaşımda ABD havayollarının tatil seyahat sezonu öncesinde kilolu yolculardan ekstra koltuklar için daha fazla ücret talep etmeyi bırakması gerektiğini söylediği bir paylaşım yaptı. Kısa sürede fenomenin paylaşımı viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı onu desteklerken diğer bir kısmı ise tepki gösterdi.

Büyük beden seyahat fenomeni ekstra koltuk ücretine isyan etti! Sosyal medyada yeni tartışmanın kilidini açtı: "Bu çok çirkin"

MYNET|DIŞ HABERLER Büyük beden seyahat fenomeni Jaelynn Chaney, büyük beden yolcular için ekstra koltuk ücreti talep edilmesine tepki gösterdiği paylaşımıyla sosyal medyanın ilgisini çekti.

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Fenomen isim TikTok'ta paylaştığı videoda, büyük beden yolcuların 'başkalarının tek bir biletle elde ettiği konaklama imkanı için iki kez ödeme yapmaya zorlanmasının' çirkin olduğunu söyledi. Hatta fenomen isim havayolu şirketlerinin daha fazla yolcu taşımak için koltuk kapasitelerini küçülttüğünü dahi iddia etti.

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Seyahat fenomeni yaklaşık 40 bin kişinin imzaladığı dilekçesinde, "Büyük beden yolcular olarak, partnerim ve ben maalesef uçuş sırasında ayrımcılığa ve rahatsızlığa maruz kaldık. Tüm büyük beden yolculara, uçuş sırasında ihtiyaçlarını karşılamak ve konforlarını sağlamak için, boyutlarına bağlı olarak fazladan bir veya iki veya üç koltuk sağlanmalı. Havayolları, ek koltukları bağımsız olarak satın alan büyük beden yolculara geri ödeme yapmalı. Bu, çevrimiçi veya müşteri hizmetleri aracılığıyla erişilebilen basit bir süreç olmalı." dedi.

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