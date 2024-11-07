Herkes fazla kilolu olduğunu düşüyordu! Kilosu yüzünden işinden bile kovuldu... Gerçek bambaşka çıktı: "Karnında 27 kiloluk tümör bulundu"

MYNET|DIŞ HABERLER Norveç'in Oslo kentinde yaşayan 59 yaşındaki Thomas Kraut isimli bir adama obezite teşhisi konuldu. 12 yıl boyunca sadece şişman olduğunu düşünen adamın büyüyen karnının aslında 27 kiloluk kötü huylu bir tümörle genişlediği ortaya çıktı. Kötü huylu tümör, 10 saat süren bir ameliyatla çıkartıldı.

GERÇEK ORTAYA BİR ANDA ÇIKTI

Aslen Alman olan Kraut, 2008 yılında gözlükçü olarak çalışmak için Norveç'e taşındı, eşi Ines ise sağlık sektöründe çalışıyordu. 2011 yılında karnının büyümesinin engellenememesi üzerine Kraut'un sağlık sorunları daha da arttı. 2012 yılında tip 2 diyabet ve obezite teşhisi konuldu.

12 yıl sonra, bir doktor obezitesiyle mücadele etmek için mide küçültme ameliyatına hazırlanırken farklı bir gerçek ortaya çıktı. Mide küçültme operasyonu için hazırlıkların yapıldığı sırada Kraut'un kilolu olmadığı ve midesinde büyüyen bir tümör olduğu belirtildi.

"YAĞ OLMADIĞINI FARK ETTİ"

Doktorların karnındaki sert yüzeyin yağ olmadığını fark ettiğini ifade eden Thomas, "Karnım giderek büyüyordu. Doktor doktor dolaştım ve 2019'da sonunda mide küçültme ameliyatı için onay aldım. Doktorlar sadece aşırı kilo ve diyabetten bahsediyorlardı. Mide küçültme ameliyatından önce birkaç yıl boyunca beslenme ve fitness kurslarına katılmak zorunda kaldım. Doktor karnıma baskı yaptı. Sertti ve yağda olduğu gibi yumuşak değildi. yüzüm ve kollarım çok inceydi. Sadece karnım kocamandı. Doktor, aslında yetersiz beslendiğimi bile söyledi." dedi.

Doktor hemen bir bilgisayarlı tomografi çektirdi ve çekilen tomografide büyük bir tümör ortaya çıktı. Doktorların Kraut'a, aslında yağla çevrili birden fazla küçük kanserli bölgeden oluşan nadir bir yağlı tümör teşhisi koyması iki hafta sürdü. Kraut, 26 Eylül 2023'te devasa tümörü çıkarmak için 10 saat süren bir operasyon geçirdi. Çıkarıldığında tümörün ağırlığı 27 kilogram, çapı ise 52,3 santimetreydi.