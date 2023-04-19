Büyük beden sosyal medya fenomeni Alexus Danisha Epss, Instagram’ın limitlerini zorladı! Çamaşırhanede soyunurken çekilen pozlarını paylaştı

Büyük beden sosyal medya fenomeni Alexus Danisha Epss, Instagram’dan yaptığı son paylaşımla hayranlarının nabzını arttırmayı başardı. Fenomen isim bir çamaşırhanede pembe renkli saten iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Cesur paylaşımında Epps, çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden bir tanesine tutunarak eteğini çıkarttı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede Epss’in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Resmen sen bir kraliçesin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten beden ölçülerinin bir sayıdan ibaret olduğunu bize gösterdin” yorumunu ekledi.