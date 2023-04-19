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Büyük beden sosyal medya fenomeni Alexus Danisha Epss, Instagram’ın limitlerini zorladı! Çamaşırhanede soyunurken çekilen pozlarını paylaştı

19.04.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Alexus Danisha Epss, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Fenomen isim bir çamaşırhade kıyafetlerini çıkartıp iç çamaşırıyla kaldığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Büyük beden fenomenin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

Büyük beden sosyal medya fenomeni Alexus Danisha Epss, Instagram’ın limitlerini zorladı! Çamaşırhanede soyunurken çekilen pozlarını paylaştı

Büyük beden sosyal medya fenomeni Alexus Danisha Epss, Instagram’dan yaptığı son paylaşımla hayranlarının nabzını arttırmayı başardı. Fenomen isim bir çamaşırhanede pembe renkli saten iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Cesur paylaşımında Epps, çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden bir tanesine tutunarak eteğini çıkarttı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede Epss’in gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Resmen sen bir kraliçesin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten beden ölçülerinin bir sayıdan ibaret olduğunu bize gösterdin” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden çamaşırhane

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