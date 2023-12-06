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    4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, Instagram'ın kurallarına meydan okudu! Hem dekolte hem de şeffaf elbisesiyle görenleri şaşkına çevirdi

    Büyük beden sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, Instagram'ın kurallarına meydan okudu! Hem dekolte hem de şeffaf elbisesiyle görenleri şaşkına çevirdi

    06.12.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ariella Nyssa, 700 bini aşkın takipçisiyle cesur bir pozunu paylaştı. Fenomen isim vücut hatlarını belli eden şeffaf beyaz elbisesiyle beğeni topladı.

    Sosyal medyada beden pozitfliği ve olumlamalarına yönelik yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Ariella Nyssa, son paylaşımıyla yine hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim göğüs ve bacak dekoltesinin bulunduğu elbisesiyle merdivenlerden inerken çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

    ALEV EMOJİLERİYLE DOLDU

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    Sosyal medyadan beyaz şeffaf elbisesiyle yaptığı paylaşımında iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Nyssa, kıvrımlarını göstermekten çekinmedi. Hayranlarına yakın bir zamanda yapacağı seyahatin müjdesini veren Nyssa gönderisine, "Nereye gittiğimi tahmin edebilir misin?" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Nyssa'nın güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede alev emojileriyle doldu.

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