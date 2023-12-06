Büyük beden sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, Instagram'ın kurallarına meydan okudu! Hem dekolte hem de şeffaf elbisesiyle görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medyada beden pozitfliği ve olumlamalarına yönelik yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Ariella Nyssa, son paylaşımıyla yine hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim göğüs ve bacak dekoltesinin bulunduğu elbisesiyle merdivenlerden inerken çekilen pozlarını paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

ALEV EMOJİLERİYLE DOLDU

Sosyal medyadan beyaz şeffaf elbisesiyle yaptığı paylaşımında iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Nyssa, kıvrımlarını göstermekten çekinmedi. Hayranlarına yakın bir zamanda yapacağı seyahatin müjdesini veren Nyssa gönderisine, "Nereye gittiğimi tahmin edebilir misin?" notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Nyssa'nın güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede alev emojileriyle doldu.