Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırı pozuyla 'dünyanın en seksi kadını' seçildi! Beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medyadan yaptığı vücut pozitifliği paylaşımları sayesinde 360 bini aşkın takipçiye ulaşan Nall, insanlara kendi bedenlerinde mutlu olmanın seksi olduğunu hatırlatan bir paylaşım yaptı. Fenomen isim kırmızı iç çamaşırı takımıyla yatağa uzanırken çekilen bir pozunu paylaştı. Gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini toplarken övgü dolu yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her zaman çok güzel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dünyanın en muhteşem ve seksi kadını" yorumunu yaptı.