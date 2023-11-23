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    4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırı pozuyla 'dünyanın en seksi kadını' seçildi! Beğeni yağmuruna tutuldu

    Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırı pozuyla 'dünyanın en seksi kadını' seçildi! Beğeni yağmuruna tutuldu

    23.11.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine eken büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak beğeni topladı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede beğeni toplarken, 'dünyanın en seksi kadını' yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Sosyal medyadan yaptığı vücut pozitifliği paylaşımları sayesinde 360 bini aşkın takipçiye ulaşan Nall, insanlara kendi bedenlerinde mutlu olmanın seksi olduğunu hatırlatan bir paylaşım yaptı. Fenomen isim kırmızı iç çamaşırı takımıyla yatağa uzanırken çekilen bir pozunu paylaştı. Gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini toplarken övgü dolu yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her zaman çok güzel" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dünyanın en muhteşem ve seksi kadını" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen Isabel Nicholls Nall
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